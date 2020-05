Congratulations to the Class of 2020!

Shorter University celebrates the Class of 2020. The following students have completed their degree requirements at Shorter during the 2019-2020 academic year.

The University is planning a rescheduled Commencement ceremony for Friday, August 7, at 10 a.m. in the Winthrop King-Centre. Please note: these plans could change depending on the recommendations of state and health officials regarding public gatherings; additional information will be sent out at a later date.

Associate of Science

Hailey Leanna Brogdon

Faye A. Brooks

Monica Bryant

Nicole Timia Burton

Denise Jenkins Butler

Caylin Nicole Cline

Jonathan Scott Daughtry

Chelsea Rae Carroll

Nina Trinette Green

Teresa Watkins Harrell

Jerry Ray Hudgins

Shelley Kathryn Locke

Katie Elizabeth McDevitt

Danielle Lee Mussatt

Tyra Pasteur

Jessica Lee Phillip

Jariel Shon-lynn Pratt

Heather Nicholle Rutherford

Kedria Jelks Sheppard

Othella Ann Waters

Bachelor of Arts

Alexis Hope Chambers

Conner Dale Jonathan Conner

Laura Elizabeth Dawson

Zachary David Dimmock

Charles Mitchell Elliott

Rebekah Jane Ezell Schroeder

Celise Forte

Kaitlyn Dihannah Fudge

Alivia Faith Gladden

Jacee Leigh Guinn

Sydney Christine Holmes

Lauren Maelyn Jendrzejewski

Thomas Macon Jones

Anastasia Jovicic

Kaitlin Elizabeth Kessler

James Austin Kibble

Brandon Walker Kidd

Taegan Artrell Kilpatrick

Anna Blythe Lundy

Krista Rhiannon Raines Morrison

Brandon Nicholas Newell

Savannah Lane Orange

Amelie Planes

Aaron Hunter Poole

Anna Leigh Reeves

Brooke Ashton Renfroe

Austin Chase Rogers

Noah Ryan Rogers

Mackenzie Beth Staples

Anna Gable Wilfong

Abigayle Michele Wright

Bachelor of Business Administration

Luis Alberto Acevedo

Shonitra Atkinson

Courtney Nicole Bach

Taylor Mashea Bagby

Glenn Gene Bowman III

Jeremiah Scott Brown

Heather Nicole Brunson

Kelly Lynn Bryl

Paris Rebecca Buckner

John Robert Burchett

April Elizabeth Butler

Nathaniel Pace Butterworth

Edlyn Castillo

Donna Davidson Charles

Hunter Jamison Chastain

Rylee Dale Cheek

Eric Scott China

Melinda Chrun

Zeritta Shanay Clark

Kelly Yvonne Cook

Meredith Rose Copeland

Lucas Magno Fontes Costa

Cindy C. Diehl

Kyanna Cheyenne Easley

Lauren Grace Finster

Celia Rose Floyd

Madison Elyse Flynt

Kaitlyn Elaine Forte

Tramaine Jacquette Freeman

Tamika Yvette German

Bailey David Gerstner

Emily Maria Goff

Elvis Efrain Gomez-Hernandez

Walter Glenn Grogan II

Felix Fernando Guijosa

Tev’n Jamaal Hamilton

Kayla Elizabeth Hartmann

Danielle Jane Hatmaker

Kayla LaNell Holmes

Tiffany D. Howerton

Terri LaShay James

Tammy Gibson Johnson

Cheryl Yolanda Jones

Kierre Chavez Jordan

Haider Ali Khan

Ryan James Kowal

Le’Chauz Dijion Langford

Sonya Brown Linley

Andrea Nicole Locke

Gregory Nathaniel Long

Mason Rider Long

Shontel Hampton Mackey

Charles Scott Martin

Valerie Lynnette Stone

Jeremy Richard Masley

Austin Lawrence McDaniel

Marsha Lynn McKnight

William Lincoln Millwood

Christopher Ryan Molock

Jaelin Trevail Morgan

Ivan Nunez

Hiral A. Patel

Amanda Joy Paver

Aldrey Denard Pearson

Alexis D. Perry

Nancy Unique Poindexter

Tatum Olivia Ragsdale

Thallison Alex Ribeiro de Oliveina

Angela Danielle Singletary

Jason Wade Smith

William Jackson Starling

Jacob Michael Sullivan

Erik Michael Terry

Richard Henry Ticer

Anginene Tolbert

Elizabeth Ann Tuck

George Albert Urban III

Gregoire Vincent

Matthew Thomas Waigand

De’Jon Monray Walden

Devin Vernon Earl Wallace

Latasha Arkera Walters

Jennifer Cheyenne Watkins

Elijah G. Wieder

Catherine Marie Williams

Peter Alexander Wittman

Malik Hamza Yawar

Julie Ann Young

Daniel Zach

Bachelor of Fine Arts

Joanna Nicole Atwood

Elizabeth Jordan Drake

Emily Sarah Frederick

Quinten Asa Hopkins

Noah Russell Hunt

Blaise David Phillips

Asa James Stallings

Genna-Leigh Elizabeth Williams

Bachelor of Music

Aric Michael Butler

Matthew Edward Dean

Jennings Austin Gardner

Tiffany Crawford Hunt

Harrison Lee Murphy

Andrew Morgan Wilfong

Bachelor of Science

John R. “Bob” Agan II

Michael Ivan Avendano

Ana Lilia Avila Olea

Danny Alan Bickers

Joshua Aaron Booker

Veronica Leigh Bowman

Crystal Gayle Brazelton

Whitley Breanne Brooker

Logan Douglas Brookshire

Boyd Tremayne Butler

Matthew Jackson Carroll

Rebekah Elizabeth Cash

Marian Elaine Chambers

Emily Rose Cheek

Haley Leann Clark

Steele Osborne Clowers

Chelsie Liane Cochran

Mara Annette Cooper

Cletia Elizabeth Crews

Kelsey Brooke Crump

Kaylee Anne Darsey

Tiffany LeAnn Davis

Aubrey Kay Desmet

Ashton Tashea Draper

Rachel Alyssa Edwards

Casey Leigh Essinger

Rebecca Elizabeth Etheredge

Zeb Destin Falcitelli

Fahad Farooq

Elizabeth Blair Fowler

Jeremie Andrew Fuller

Marcia June Garrell

Elijah Michael Gilbert

Daniel Jacob Gilley

Carrie Michelle Gordon

Anna Harrell Gould

Ashley Nicole Harding

Annie Nicole Homan

Emily Popham Houston

Gavin Ryan Husted

Ratayvius Tyrell Jackson

Rebecca Lynn Jackson

Morgan Emily Lane

Ashley Nicole Langel

Azaireus Lafleur Langill

Julia Cheyenne Nicole Lawson

David Michael Leutzinger

Gill Westbrook Lindsay, Sr.

Kathryn Elizabeth Logan

Kevin Robert Ludden

SheQuilla Shancasuwanda McClain

Nikko Deavontia McCluskey

Cassie Estelle McCrickard

Madison Faith McGinnis

Gretchen Danielle Melton

Kathy E. Mikeal

Lacey Alexandria Kinghorn

Tomeka Donise Moore

Kristin Leann Morgan

Lindsey Ann Newell

Alia Aniston O’Neal

Heather Nichole Ortiz

Zachary Charles Phinazee

Amanda Leigh Ponder

Hannah Kristen Pope

Hillary Rochelle Porter

Tyler Dalton Pullum

Katie Rose Rawls

Aaron Robert Reardon

Jessica Lee Russell

Brooke Elizabeth Sims

Bailey Mackenzie Skiles

Elizabeth Ann Smith

Terrance Pete Snellings

Jennifer Alethea Taylor

Anastasia Kristen Terry

Tyland Nicole Thomas

Vanneca Tolbert-Moffett

Gabrielle Sierra Toler

Gina Elizabeth Van Antwerp

Luis Eduardo Vazquez

Jason Rogers Wallace

Brianna Lorraine Ward

Austin David Weller

Monica Reonda Wheeler

Bryant Phillip White

Cherri Collins Wiley

Anna Gable Wilfong

Cameron Banks Woodley

Marco Andres Zuniga

Bachelor of Science in Management

Jack Butler Jr.

Timothy Taray Stafford

Erica LaShawn Williams

Bachelor of Science in Nursing

Sharhonda L. Barrett

Kendyl Renae Bazelmans

Janae Leigh Bohannon

Rachel Shalynn Buford

Ty’Eisha Tiara Caldwell

Jazthen Alejandro Castro

Sarah Denise Clark

Jordan Michael Czekalla

Sydney Allison Durham

Jaden Marie Elrod

Cecilia Blake Estock

Avery Laine Floyd

Emily Dodge Fowler

Hayley Anne Gillespie

Mary Catherine Evelyn Gossett

Kelsey Nicole Gravitte

Jennifer Renae Hanner

Macy Brooke Hollis

Briana Macy Angelique Jolly

Lillian Nicole Jordan

Cera Mackenzie Lanham

Anna Leigh Lary

Danielle Nicole Lukas

Abby Kate Miller

Jaclyn Hunt Morang

Sarah Jane Morneau

Madison Hope Sanders

Ashanti Louise Zareia Solomon

Elizabeth Carolyn Thain

Amanda Nicole Tolbert

Amber Rose Ullman

Jessie Ruth Vincent

Hannah Alexis Waits

Andrew Jordan Walters

Derek Christopher Walters

Hallie Ann Wilkey

Kendall Brooke Womack

Master of Accountancy

Diamond S. Armour-Hill

Brandon Joe Brock

Chad Taylor Cawthon

Ashleigh Renay Corley

Tiffany Brooke Holland

Mason Seth Minshew

Holly Leann Moeller

Ashley Brooke Owens

Carrie Leanna Strickland

Thomas Daniel Woods

Master of Business Administration

Sydney Bush Adkins

Emelia Agyen-Frempong

Jenahlyn Elizabeth Allen

Alexis Sylviana Bandin

Curtissa Yvette Bowen

Aaron Curtis Bryant

Alejandra Cardenas Armas

Kartez Lavon Carr

Kaelin Marie Clendennin

Monique Alyse Dennis

Ashton Raynard Derico

Lisa Andrews Farmer

Thomas Michael Fields

Alejandro Galeas Soriano

Fiorella Evelyn Gamarra

Joanna Hust Goolsby

Jake James Harrelson

Sharon Dianette Hillman

Anderson Nance Joiner

Kaylan Dione Jones

Mark W. Kellett

D. Michelle Kellett

Kristie Maria Lewis

William Jackson Long

Tyler Majewski

Monica Elena Monk

Jose Manuel Moreno Manzano

Laticia Deshawn Newbold

Denise Marie Newton

Angela Nickale Oliver

Johnathan Lamar Peabody

Brandi Nicole Purkey

Emily Kate Ribblett

Rachel Rivera

Ricardo Rivera

Corey Bradford Robinson

Sara Rodriguez Juarbe

Martino Martin Rossi

Tommy Ernest Sanford

Joseph Nikolaus Swingle

Aleta Thomas

Jaine Villarreal

Lillian Kendall Vondra

Tahirah A. Waller

Rebecca Christine Watkins

Ezekiel J. Wieder

Master of Management

Samantha Floyd Altmann

Jordan Etsio

Hannah Elizabeth Hembree

Annicia Mia Hunter

Teresita Johnson

Bianca Martins Da Silva

Stefan Petricevic

Michael Shane Pike

Blake E. Robles

Dennis Andrew Scott

Sonia Rena Wiggins

Kayla Elizabeth Lynn Wilbourn

Taylor Elizabeth Wilkerson